Belgesel çekimi sırasında zor anlar! Köpek balıklarının Netflix ekibine saldırdı... Kıl payı kurtuldular

David Attenborough'un anlatıcılığını yaptığı 4 bölümlük Gezegenimiz II'nin (Our Planet II) belgeselinin çekimleri sırasında ekibin köpek balıklarının saldırısına uğradığı doğrulandı. Independent'in haberine göre belgesel ekibi Hawaii'nin kuzeyinde, Pasifik Okyanusu sularında çekim yaparken saldırıdan kıl payı kurtulmayı başardı.

BOTTA DELİKLER AÇTI

Serinin Emmy ödüllü ekibi kuzeybatıdaki Hawaii Adaları'ndan biri olan Laysan yakınlarında balinaların sualtı görüntülerini toplarken bir anda son derece saldırgan olan köpek balıklarının hedefi haline geldi. Hayvanlar ekbin şişme botunu ısırarak botta büyük deliliklerin meydana gelmesine neden oldu.

Radio Times'a konuşan yönetmen Toby Nowlan köpek balıklarının davranışlarının sıradışı olduğunu ve hayvanların inanılmaz derecede aç göründüğünü söyledi. Yönetmen Nowlan, “Sudaki 'v' şeklindeki akıntı bize doğru geldi ve bu kaplan köpek balığı bota sıçrayıp ısırarak botta muazzam delikler açtı. Bütün bot patladı. Köpek balığını uzaklaştırmaya çalıştık ama buna hiç izin vermedi. Korkunçtu. Bu, o gün bize saldıran ikinci köpek balığıydı." dedi.

KIYIYA ULAŞMAYI BAŞARDILAR

Netflix ekbinin karadan yaklaşık 100 metre ileride köpek balıklarının saldırısına uğradığı dakikalarda bot inmeye başlamasına rağmen çekim ekibi hiçbir yaralanma olmadan karaya ulaşmayı başardı. Serinin yapımcısı Huw Cordey de iki köpek balığının ekibe saldırdığını Forbes'a doğruladı. Yapımcı, "Tıpkı Denizin Dişleri'ndeki (Jaws) gibiydi" diye konuştu.