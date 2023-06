"IT" ve "The Flash" yönetmeni Andy Muschietti’nin Warner Bros. Pictures'ın son gözdesi "Batman: The Brave and the Bold" filmini yöneteceği açıklandı.

DETAYLARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Variety'ye göre yeni film Bruce Wayne'in biyolojik oğlu Damian'ın daha geniş bir "Yarasa ailesinin" parçası olarak 'Robin' rolünü üstlenmesini konu alan yazar Grant Morrison'ın çizgi romanına dayanacak. Yeni Batman'in ve Robin'in kim olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.