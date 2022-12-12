Belgesel kriz yarattı! "Taç giyme törenine giderse yuhalanır"

Daily Mail'e konuşan Muhafazakar Parti'nin eski liderlerinden Iain Duncan Smith, "Kraliyet ailesini bu kadar sevmiyorlarsa taç giyme törenine neden katılsınlar ki?" dedi.

Muhafazakar Parti'nin eski üyelerinden David Mellor da şu ifadeleri kullandı:

Prens Harry ve Meghan Markle taç giyme törenine kesinlikle katılmamalı. Para kazanmak için ailelerini sattılar. Bence Britanyalıların onları orada istemediği açıkça belli edilmeli. Törene katılırlarsa halkın onları yuhalama hakkı doğar.

Ülkenin önemli tarihçilerinden Antonia Fraser da, "Umarım törene katılmazlar çünkü ilginin tamamen Kral ve Kraliçe'nin üstünde olmasını istiyorum" yorumunu yaptı.

PRENS WILLIAM DA KIZGIN

Belgeselin ardından Prens William'ın kardeşi Prens Harry'ye çok kızgın olduğu öne sürüldü.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Harry'yle halihazırda arası kötü olan William'ın kardeşiyle hiçbir zaman barışmayacağının düşünüldüğünü dile getirdi.

Aynı kaynak şöyle dedi:

Tüm ilişkiler güvene dayalıdır ama devamlı gözler önünde olan Krliyet ailesi üyeleri için bu iki kat daha önemli. William özel hayatını gizli tutmaya çalışan biri ve Harry onun inandığı her şeye lanet okuyor. Pek çok kişi, Harry'nin onlarla arasını bir daha hiç düzeltemeyeceğini düşünüyor. Köprünün altından çok sular aktı.

MEGHAN'IN ÜVEY KARDEŞİ DE SESSİZ KALMADI

Meghan Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. da belgeselin yayımlanmasının ardından Sussex çiftine yönelik sert eleştirileriyle tanınan Piers Morgan'ın programına konuk oldu.



Markle Jr., Harry'nin belgeselin üçüncü bölümündeki "Biz evlenmeden önce Meghan'ın babası vardı, artık yok. Meg benimle olmasaydı, babası hâlâ onun babası olurdu" ifadelerine tepki gösterdi:

Bence bu çok korkunç. Belgeselin alakasızlığı o kadar farklı seviyede ki. Gerçekten biraz rahatsız edici. Harry'nin Meghan'ın bir ailesi ve babasının olmadığını söylemesi… Çok saçma.



Sussex çiftinin 2018'deki düğününe haftalar kala, Meghan'ın babası Thomas Markle paparazzilere kendi fotoğraflarını satmasıyla gündeme gelmişti.

Bunun ardından kalp krizi geçiren Markle, Kraliyet düğününe katılamamıştı.

Meghan'ın kalp krizinden sonra babasını arayıp aramadığı sorulan Markle Jr. şöyle dedi:

Hayır, kimse aramadı. Ben ulaşmaya çalıştım ve bizi tanımıyormuş gibi yaptı. Bizi bir anda silip yokmuşuz gibi davranması, ailesinin olmadığına dair yalan söylemesi çok tuhaf. Biz hep vardık.



Prens Harry ve Meghan Markle'ın uzun süredir beklenen Netflix belgeselinin ilk kısmı dün (8 Aralık) gösterime girdi.

Üç bölüm olarak yayımlanan belgeselin ilk kısmı çiftin tanışmasına, Meghan'ın basından gördüğü ırkçı tepkilere ve Kraliyet'le tanışmasına odaklandı.

Belgeselin ikinci kısmı da 15 Aralık'ta yayımlanacak.



