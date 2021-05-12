Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Belgesele konu olan David Berkowitz’in ve Maury Terry’nin gerçek hikayesi sizleri çok şaşırtacak

Belgesele konu olan David Berkowitz’in ve Maury Terry’nin gerçek hikayesi sizleri çok şaşırtacak

Seray Üstün Seray Üstün
12.05.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’te yayınlanmaya başlayan “Sam’ın Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde” adlı belgesel 1970’li yıllarda cinayetler işleyen seri katil David Berkowitz’in hikayesini anlatıyor. Dört bölümlük belgeselde bir seri katil David Berkowitz’in cinayetleri ve bunları işleme süreci ile gazeteci Maury Terry’in araştırmalarına yer veriliyor. Sizler için David Berkowitz’in gerçek hikayesini derledik.

Belgesele konu olan David Berkowitz’in ve Maury Terry’nin gerçek hikayesi sizleri çok şaşırtacak

David Berkowitz, 1953 yılında New York’ta dünyaya geldi. Henüz bebekken başka bir aileye evlatlık verildi. Ergenlik döneminde kundakçılık ve hırsızlık yaptı. Başının sürekli belada olması nedeniyle 17 yaşında orduya yazıldı ve Kore Savaşı’nda görev aldı. 1974 yılında ordudan ayrılıp ülkesine geri döndü ve suç işlemeye devam etti. Gençlik döneminden farklı olarak işlediği suçlar artık şiddet içeriyordu. Maury Terry’in yaptığı araştırmalar o dönemde bu suçların şiddetlenmesini evlatlık olduğunu öğrenmesine ve gerçek ailesini bulmayı reddetmesine bağladı.

İlk saldırısını 1975 yılında yaptı. Aynı yılın Noel arifesinde iki kadını bıçakladı. New York’a dehşet ve korku salan cinayetleri ise 29 Temmuz 1976 yılında başladı. 18-19 yaşlarındaki Donna Lauria ve Jody Valenti’ye silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıların sonrasında Donna hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Jody ise polise kendilerine saldıran kişinin eşkalini polislere verdi.

Berkowitz yaklaşık bir yıl boyunca New York’ta silahlı saldırılar düzenlemeye devam etti. Bu saldırıların hepsinde aynı silahı kullanıyordu. Bu nedenle o zamanın gazetelerinde “ 44 Katili” lakabıyla anılmaya başladı. Verilen eşkalin ardından polis ekipleri katili yakalamak için adeta seferber oldu. Ancak uzun bir süre kesin bir sonuç alınamadı. Mayıs ayındaki saldırıların işlendiği yerde bir mektup bulundu. Bu mektupta katil kendisine “Sam’in Oğlu” diyordu ve mektupta babaları Sam’in çocuklarına çok kötü davrandığını yazıyordu. Daha sonra söz konusu cinayetleri işlediğini iddia eden bir kişi, New York Daily News’in köşe yazarı Jimmy Breslin’e bir mektup gönderdi. Mektupta anlamsız cümleler vardı. Fakat bu mektuplar ileride yapılan araştırmalarda çok işe yarayacaktı.

David Berkowitz, son saldırısını yaptığı bölgede aldığı bir park cezası yüzünden yakalandı. Arabasını bir yangın musluğunun önüne park etmişti. Bu nedenle polis onun aracına ceza yazdı. Bu sırada polis, Berkowitz’in arabasının, cinayetler kapsamında aradıkları bir araca benzediğini düşündü ve araştırmalarını derinleştirdi. Kısa bir süre sonra Berkowitz yakalandı. Berkowitz, tutuklandıktan sonra kendisinin Sam’in Oğlu olduğunu ve tüm cinayetleri işlediğini kabul etti. Sorgusu sırasında, cinayetleri komşusunun köpeği emrettiği için işlediğini söyledi.

Gazeteci Maury Tery, Berkowitz’in cinayetleri ve soruşturma kapsamında birçok makale yazdı. Terry araştırmalarının ardından cinayeti tek bir kişinin işleyemeyeceğini iddia etti. Bu cinayetlerin ardında tüm ulusa yayılan bir satanist tarikatın olduğunu öne sürdü. Hatta farklı eyaletlerde işlenen cinayetlerin ardında da bu örgütün olduğunu ileri sürdü. Tüm bu iddialarını Terry, 1987’de yazdığı “The Ultimate Evil” kitabında topladı.

Tarihin “Karadul” olarak adlandırdığı seri katil: Belle GunnessTarihin “Karadul” olarak adlandırdığı seri katil: Belle Gunness


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı
Kültür Oscar'lı usta bakıra can veriyorKültür Oscar'lı usta bakıra can veriyor
Göbeklitepe'nin önemi nedir?Göbeklitepe'nin önemi nedir?
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı'ya yolculuk

Osmanlı'ya yolculuk

Baba ve oğlun ibretlik hikayesi duygulandıracak

Baba ve oğlun ibretlik hikayesi duygulandıracak

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Dilek Yarımadası’nda yeniden normalleşme hazırlığı

Dilek Yarımadası’nda yeniden normalleşme hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.