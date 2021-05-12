Belgesele konu olan David Berkowitz’in ve Maury Terry’nin gerçek hikayesi sizleri çok şaşırtacak

David Berkowitz, 1953 yılında New York’ta dünyaya geldi. Henüz bebekken başka bir aileye evlatlık verildi. Ergenlik döneminde kundakçılık ve hırsızlık yaptı. Başının sürekli belada olması nedeniyle 17 yaşında orduya yazıldı ve Kore Savaşı’nda görev aldı. 1974 yılında ordudan ayrılıp ülkesine geri döndü ve suç işlemeye devam etti. Gençlik döneminden farklı olarak işlediği suçlar artık şiddet içeriyordu. Maury Terry’in yaptığı araştırmalar o dönemde bu suçların şiddetlenmesini evlatlık olduğunu öğrenmesine ve gerçek ailesini bulmayı reddetmesine bağladı.

İlk saldırısını 1975 yılında yaptı. Aynı yılın Noel arifesinde iki kadını bıçakladı. New York’a dehşet ve korku salan cinayetleri ise 29 Temmuz 1976 yılında başladı. 18-19 yaşlarındaki Donna Lauria ve Jody Valenti’ye silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıların sonrasında Donna hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan Jody ise polise kendilerine saldıran kişinin eşkalini polislere verdi.

Berkowitz yaklaşık bir yıl boyunca New York’ta silahlı saldırılar düzenlemeye devam etti. Bu saldırıların hepsinde aynı silahı kullanıyordu. Bu nedenle o zamanın gazetelerinde “ 44 Katili” lakabıyla anılmaya başladı. Verilen eşkalin ardından polis ekipleri katili yakalamak için adeta seferber oldu. Ancak uzun bir süre kesin bir sonuç alınamadı. Mayıs ayındaki saldırıların işlendiği yerde bir mektup bulundu. Bu mektupta katil kendisine “Sam’in Oğlu” diyordu ve mektupta babaları Sam’in çocuklarına çok kötü davrandığını yazıyordu. Daha sonra söz konusu cinayetleri işlediğini iddia eden bir kişi, New York Daily News’in köşe yazarı Jimmy Breslin’e bir mektup gönderdi. Mektupta anlamsız cümleler vardı. Fakat bu mektuplar ileride yapılan araştırmalarda çok işe yarayacaktı.