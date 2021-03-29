Tarihin “Karadul” olarak adlandırdığı seri katil: Belle Gunness

Seri katil Belle Gunness, zengin olmak için Norveç’ten Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eden genç bir kadındır. Amerika’daki yaşamı boyunca yalnızlık çeken Gunness çareyi gazeteye “Norveçli bir eş adayı” için ilan vermekte buldu. İlanı görüp başvuran erkeklerden en zengin olanını seçen Gunness, bir süre evli kaldıktan sonra eşlerini hayvanlar için kullanılan parazit ilacı ile zehirleyip ahıra gömüyordu. Böylece ölen kişinin servetine sahip oluyordu. Resmi olarak en az 14, kanıtlanmamış olan söylentilere göre 100’den fazla insanı öldürdüğü düşünülüyor. İşte tarihin en acımasız katillerinden biri olan Belle Gunness’in hikayesi... Doğum adıyla Brynhild Paulsdatter Storset (Belle Gunness), 11 Kasım 1859 yılında Norveç’in Selbu şehrinde dünyaya geldi. Bir taş ustasının kızı olarak hayata gözlerini açan Gunness’in en büyük hayali ise büyük bir servete sahip olmaktı. Bu hayalinin peşinden 1881 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti.Para hırsından gözü kör olmuştu ve hedefi olan servete ulaşmak için akıllara durgunluk verecek bir yöntem geliştirdi.

Moda dünyasını şoke eden bir cinayet: Ginanni Versace’yi kim ölürdü? Gunness, Amerika’ya göç ettikten kısa bir süre sonra eş bulmak için gazeteye ilan vermeye başladı. İlanda yalnızlık çektiği ve tercihen Norveçli biriyle hayatını birleştirmek istediği yazıyordu. Daha sonra Gunness ilan üzerinden ona ulaşan kişilerden en zengin olanını seçip evleniyordu. Onunla evlenen adam güzel bir kadınla evlendiğini ve iyi bir evlilik yaptığını düşünüyordu. Bu nedenle evlilik yaptığı kişi parasını gönül rahatlığıyla ona emanet ediyordu. Paranın emanet edilmesinden sonra ise Gunness planını devreye sokuyordu. Doğru zaman geldiğinde kocasını hayvanlar için kullanılan parazit ilacı ile zehirleyip ahıra gömüyordu. Belle Gunness, 1884 yılında Mads Sorenson ile evlendi. Sorenson’un yanmış bir şeker dükkanı ve bir evi vardı. Evlendikten sonra ise çift bu mülk içinde sigorta şirketinden yüklü miktarda ödeme aldı. Sorenson iki hayat sigortası satın almıştı. 30 Temmuz 1890 tarihinde hayat sigortalarından biri sona erecekti. Sorenson o gün beyin kanamasından öldü. Gunness eşinin baş ağrısıyla eve geldiğini ve ağrısının geçmesi için kendisine kinin tozu verdiğini söyledi. Ağrı kesici içtikten sonra kocasını kontrol ettiğinde onun ölmüş olduğunu belirtti. Gunness, hem süresi dolan hayat sigortası poliçesinden hem de o gün yürürlüğe giren poliçeden toplam 5.000 dolar aldı. Kocasının ailesi soruşturma talebinde bulunmasına rağmen hiçbir suçlama yapılmadı.