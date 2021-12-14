Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu! Şoke eden detay

Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Birsel'in düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doruk'un oturduğu sitedeki komşuları sabah evden çıkarken daire kapısı önünde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEMİŞ

54 yaşındaki Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldi ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel'e olay yerinde ayakta tedavi yaptı. Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu belirttiği öğrenildi. Sonrasında kendini iyi hisseden Birsel Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı.

Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi. Bu sırada apartmana giren Birsel'in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi.

54 yaşındaki Aydın Birsel'in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu kurumuna kaldırıldı. (AA)



