Belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçmişti.

Polis, Dalveren’i Maltepe’de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürmüştü.

"SİLAH BONCUK TABANCASIYDI"

Pointer internet sitesinde yer alan habere göre, belinde silahla para saçan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in ifadesi ortaya çıktı.

İddiaya göre; ifadesinde fenomen, “Silah boncuk tabancasıydı. 2019 yılında çekmiş olduğum bir görüntü neden şimdi gündeme düştü bilmiyorum. Daha sonra kırıldı attım” dedi.





