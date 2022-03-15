Bella Hadid 14 yaşında burun estetiği olduğu için pişman! Bella Hadid estetiksiz hali

Podyumların en çok aranan ismi Bella Hadid estetiksiz nasıl görünüyordu? Bella Hadid'in son açıklaması sonrası bu soru merak konusu oldu. Fit vücudu, belirgin yüz hatları ve keskin bakışlarıyla podyumların aranan isimleri arasında yer alan Bella Hadid itirafıyla gündemde.

Profesyonel spor kariyerinde ilerlerken hastalığı sebebiyle modelliğe ani bir geçiş yapan Hadid'in geçmişinde estetik operasyonlar olduğu bir sır olmasa ünlü model bunu ilk kez açık yüreklilikle itiraf ediyor olabilir.

Bella Hadid açıklamasında 14 yaşında yaptırdığı burun estetiğinden pişman olduğunu açıkladı ve “Keşke atalarımın burnunu taşımaya devam etseydim. Bence gitgide alışırdım" dedi.



