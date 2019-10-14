Bella Hadid 23'üncü yaş gününde! Sütyensiz tercih

Ünlü model Bella Hadid, 23'üncü doğum gününü New York'ta eğlenceli bir partiyle kutladı. Doğum günü partisinde Bella Hadid'in süper model ablası Gigi Hadid ve eski bir model olan annesi Yolanda Hadid de hazır bulundu.

Partiye Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'in kız arkadaşı olan ünlü şarkıcı Dua Lipa da katıldı.

Bella Hadid'in bu mutlu gününün fotoğraflarıı tüm gün sosyal medyada paylaşıldı. Bella Hadid'in hem kendi hesabından hem de davetlilerin hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda çok neşeli ve mutlu görünmesi dikkat çekti.

Güzel model tercih ettiği siyah sade bluzuyla tüm gözleri üzerine çekti. Yine sütyensiz olmayı tercih eden Hadid güzelliğiyle beğeni topladı.

Fotoğrafçılık eğitimi almak için 2014’te üniversiteye başlayan Bella Hadid, modellik yapmak için okulu bıraktı. İlk defilesine çıktığında 18 yaşında olan Hadid, şimdi yılda 8,5 milyon dolar (50 milyon TL) kazanan bir model. Dünyanın en çok kazanan 8’inci modeli olan Bella Hadid’in serveti 25 milyon dolara (147 milyon TL) ulaştı.



