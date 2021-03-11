Bella Hadid bir anda sweatshirt'ünü kaldırdı! Yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Amerikalı model Bella Hadid, pandemi döneminde kendini geliştirmek adına içine yöneldiğini açıklamıştı. Cesur paylaşımlarıyla beğeni toplayan Hadid yeni pozlar verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki Hadid, "Kendime döndüm, gücümü ve ışığımı yeniden buldum" ifadelerini kullanmış ve ilgi odağı olmuştu.

Bella Hadid son olarak üzerindeki sweatshirt bir anda kaldırarak yaptığı hareketle dikkat çekti.

Kimse Bella Hadid'in ne yapmaya çalıştığınıysa anlamadı. Sokak stiliyle beğeni toplayan modele "Bella ne yapıyorsun" yorumları yağdı.



