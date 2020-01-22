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  4. Bella Hadid ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Bella Hadid ceketi çıkardı! Üstsüz poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

23 yaşındaki ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kısa süre önce çıktığı defilenin etkisinden kurtulamadığını gösterdi.

Bella Hadid ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Paris Moda Haftası’na katılan ve burada podyuma çıkan dünyaca ünlü model Bella Hadid, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Paris’te kaldığı otelde çektiği üstsüz bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sunan 23 yaşındaki modelin üzerinde bulunan büyük beden kot pantolon ise önemli bir detay oldu.

bella-hadid-instagram

Sadece birkaç saat önce podyumda erkek kıyafetleriyle boy gösteren Hadid’in ‘Erkek arkadaş’ denilen kot pantolonuyla çektiği selfie’ye bu detay yüzünden ‘Defilenin etkisinden çıkamadı’ şeklinde yorumlar yapıldı.

Podyumda sütyensiz bir beyaz ceketle boy gösteren Bella'ya 'ceketi çıkardı' yorumları da gecikmedi.

Filistin kökenli model Bella Hadid, 2019’un sosyal ağlardaki en popüler kadını seçilmişti. Hadid, cesur paylaşımları sayesinde birinciliğe oturmuştu.


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