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  4. Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

2019 yılında sosyal medyanın en popüler kadını seçilen Bella Hadid 2020 için verdiği çıplak pozla beğeni topladı. Hadid'in kendi gibi model ablası Gigi Hadid de geçen hafta benzer bir poz vermişti.

Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

Dünyanın en çok aranan modelleri arasında olan Bella Hadid 2019 yılında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Bu da Bella Hadid'i 2019 yılında sosyal medyanın en popüler kadını yaptı.

Bella Hadid, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşmasıyla gündeme gelen Hadid şimdi de 2020 yılı için çıplak poz verdi. VMagazine dergisi için yapılan takvime çıplak pozuyla damga vuran Hadid pozunu hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hadid'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Bella Hadid, Bella Hadid instagram,

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