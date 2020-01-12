Bella Hadid'den takvim için çıplak poz

Dünyanın en çok aranan modelleri arasında olan Bella Hadid 2019 yılında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi. Bu da Bella Hadid'i 2019 yılında sosyal medyanın en popüler kadını yaptı.

Bella Hadid, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak tatil pozlarını paylaşmasıyla gündeme gelen Hadid şimdi de 2020 yılı için çıplak poz verdi. VMagazine dergisi için yapılan takvime çıplak pozuyla damga vuran Hadid pozunu hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hadid'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

