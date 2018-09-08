MAGAZİN

Bütün gözler ona döndü! Transparan Bella

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Moda dünyasının kalbi şu sıralarda ABD'nin New York kentinde atıyor.

Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler bir yandan diğer bağlantılı etkinlikler bir yandan modanın ünlüleri bu kente akın etti.

Bella Hadid

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Hafta kapsamındaki ilgi çekici etkinliklerden biri de önceki akşam gerçekleştirildi.
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Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisine moda ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüşen gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Bella Hadid oldu.
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Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hadid, giydiği ilginç tasarımlı tulumla ilgi odağı oldu.
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Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Bella Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu. Hadid'in belinin inceliği de dikkatlerden kaçmadı.
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Hadid bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü.
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İşte geceden objektiflere yansıyanlar.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid ABD new york

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