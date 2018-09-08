Bütün gözler ona döndü! Transparan Bella

Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler bir yandan diğer bağlantılı etkinlikler bir yandan modanın ünlüleri bu kente akın etti.
Bella Hadid
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Hafta kapsamındaki ilgi çekici etkinliklerden biri de önceki akşam gerçekleştirildi.
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Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisine moda ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüşen gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Bella Hadid oldu.
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Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hadid, giydiği ilginç tasarımlı tulumla ilgi odağı oldu.
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Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Bella Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu. Hadid'in belinin inceliği de dikkatlerden kaçmadı.
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Hadid bu seçimiyle geceye katılan tüm diğer konuklardan daha fazla ilgi gördü.
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İşte geceden objektiflere yansıyanlar.
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