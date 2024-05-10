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  4. Hakkında çokça dava var! Türkiye'nin konuştuğu doktor için karar verildi: Hastalarının ölümüne neden olduğu öne sürülüyordu

Hakkında çokça dava var! Türkiye'nin konuştuğu doktor için karar verildi: Hastalarının ölümüne neden olduğu öne sürülüyordu

10.05.2024 16:38
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Prof. Dr. Alper Çelik hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastaların ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok dava açılmıştı. Türkiye'nin gündemine gelip geniş yankı uyandıran doktor Alper Çelik hakkında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulunca verilen karar belli oldu. Çelik'in avukatı ise Çelik hakkında suç duyurusunda bulunan aile hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Hakkında çokça dava var! Türkiye'nin konuştuğu doktor için karar verildi: Hastalarının ölümüne neden olduğu öne sürülüyordu

Hastalarının ölmesiyle gündeme gelen doktor Alper Çelik’e açılan davaların ardından mesleğe devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Beklenen karar verildi.

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ŞİKAYET YAĞDI, AKIBETİ BELLİ OLDU

Prof. Dr. Alper Çelik hakkında özellikle diyabet ameliyatı yaptığı hastalarının ölümüne neden olduğu iddiasıyla pek çok soruşturma başlatılmış, dava açılmıştı. Hakkındaki şikayetler çerçevesinde Doktor Alper Çelik hakkında karar verildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Kurulu’nun 20 Aralık 2023 tarihli 20. Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Alper Çelik’in 3 yıl süreyle meslekten geçici olarak men edilmesine karar verildiği öğrenildi.

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Kararda ayrıca, 6 Mayıs 2024’den itibaren Çelik’e ve çalıştığı özel hastaneye mesleğini icra edemeyeceğinin bildirilmesi, muayenehanesinde hiçbir surette mesleğini icra etmemesi, çalıştığı özel hastaneden ayrılışının yapılarak yapılacak men işleminin eş zamanlı başlangıç ve bitiş tarihinin uygulanması için gerekli belgelerin Sağlık Bakanlığı’na iletilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmesinin istendiği öğrenildi. Öte yandan vefatla sonuçlanan ameliyatlar sonrası aileler seslerini duyurmak amacıyla süreci birçok mecrada anlatmış, Çelik’ten şikayetçi olarak hukuki süreç başlatmıştı.

6 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

50 yaşındaki Selahattin Serin’in diyabet ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili doktor Çelik hakkında 2022’de iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Serin’in ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedilmişti. Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli Doktor Alper Çelik’in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarılmıştı. Çelik hakkında hazırlanan iddianamede ise taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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İHMAL SONUCU VEFAT ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Şeker hastası olan eşi Cevdet Akbulut’a tedavi için gittiği Beşiktaş’taki özel hastanede yanlış müdahalede bulunulduğunu ve eşinin ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Nahide Akbulut, Prof. Dr. Alper Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu. Konuya ilişkin savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilin eşi olan ve vefat eden Cevdet Akbulut, şeker hastası olduğundan sürekli inip çıkan hastalığının yaşantısını olumsuz yönde etkilediğinden tedavi olmak amacıyla Etiler’de bulunan özel bir hastaneye gitmiştir. Hastane bünyesinde hasta bakan Doktor Alper Çelik ile görüşmeler neticesinde maktul Cevdet Akbulut tedavi olmaya karar vermiştir. Maktul 25 Nisan 2023’de diyabet ameliyatı için kan değerleri düşmemesine rağmen hastaneye yatış yapmış ve aynı gün ameliyat olmuştur. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olmuş, 6 gün sonra ise dikişlerinden iltihap sızmaya başlamıştır. Oradaki hemşire, doktorun şifahen söylediği reçeteyi müvekkile vermiştir. 10 Mayıs tarihinden sonra ise hasta, dayanılamayan ağrılarından dolayı hastaneye gitmiş ve ameliyattan dolayı enfeksiyon kaptığı söylenerek hastaneye yatırılmıştır. Daha sonra aynı hastanenin bünyesinde hastaya mide stendi takılmıştır" denilmişti.

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Öte yandan Çelik’in avukatı, söz konusu iddialara ilişkin, "Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk, Merve Akbulut hakkında uzaklaştırma kararı aldırdık. Suç duyurularımız ve soruşturmalarımız devam ediyor. Aleyhimize alınmış hiçbir Adli Tıp Raporu veya rapor mevcut değildir. Dolayısıyla bu iddiaları kabul etmiyoruz’" demişti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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