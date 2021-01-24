Bella Hadid'in üstsüz pozları olay oldu! Takipçileri dalga geçti

Başarılı model Bella Hadid V Magazine için kamera karşısına geçti. 24 yaşındaki aranan model verdiği pozlarla dikkat çekti.

En son ünlü şarkıcı The Weeknd ile ayrılığı ile gündeme gelen Hadid, vücudu boyalı bir şekilde üstsüz pozlar verdi.

Pozların üstsüz olmasının yanısıra Bella'nın görüntü olarak sıra dışı olması gören herkesi şaşırttı. Birçok kişi ilk bakışta modelin Bella Hadid olduğunu anlamakta güçlük çekti.

Çekimleri kendi hesabından paylaşan Bella Hadid açıklama olarak da 'Bella, yeryüzüne düşen kız' yazdı.

Bella Hadid'in pozları takipçilerini ikiye böldü. Seksi modellerin pozlarıyla dalga geçenler de oldu çok beğenenler de... Bazı Türk takipçiler Hadid'e "Uzaylı Zekiye 2021" yorumunda bulundu. Bazıları ise avatar benzetmesi yaptı.



