Bella Hadid modelliği bıraktı! Şehir hayatını terk edip...

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid uzun yıllardır Lyme hastalığı için tedavi görüyordu. Son dönemde rahatsızlığı yüzünden zor günler geçiren model bir süre önce tedavi sürecini paylaşarak sevenlerini üzmüştü.

Podyumlardan uzak kalan model bomba bir karar aldı. Bella Hadid modelliği bıraktı ve "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" dedi.

SEVGİLİSİYLE SAKİN BİR HAYAT

Dünyaca ünlü markalarda çalışan ve kısa sürede moda sektörün en iyi isimlerinden biri haline gelen Hadid şehir hayatını da bırakarak yakın zamanda Teksas'a taşındı.

Sevgilisi Adan Banuelos ile daha sakin bir hayata adım atan model şu ifadeleri kullandı:



“İlk defa sahte bir yüz takmıyorum. Kendimi iyi hissetmiyorsam dışarı çıkmam. Kendimi iyi hissetmiyorsam kendime zaman ayırırım. Ve daha önce hiç bunu yapma veya söyleme fırsatım olmadı."





