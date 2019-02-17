Bella Hadid sevgilisi The Weeknd ile fotoğraflarını paylaştı

Bir buçuk yıl aşk yaşadıktan sonra 2016’da ayrılan ABD’li top model Bella Hadid ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd yeniden bir araya gelmişti. Geçtiğimiz gün sevgilisinin doğum gününü kutlayan seksi modelin paylaşımlarına beğeni yağdı.

Sevgilisine aşkını ilan etti

ABD'li model Bella Hadid, yeniden birlikte olmaya başladığı şarkıcı sevgilisi The Weeknd'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Bella, kısa bir süre ayrılık yaşadığı sevgilisine şimdilerde ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğunu gösterdi.

Sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Bella, kısa bir süre ayrılık yaşadığı sevgilisine şimdilerde ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğunu gösterdi.

Coachella'da tanıştıkları söylenen Bella ve The Weeknd, tutkulu aşk pozları paylaşmaktan hiç bir zaman çekinmedi. Kıyıda köşede saklanarak, gizli kapılar ardına sığınıp aşk yaşamak eskimiş bir Hollywood klişesiydi artık. Onlar, bu klişeye kulak asmadılar.

İki aşığın aşkı bir dönem ise bitti. The Weeknd o dönem Bella'nın en yakın arkakaşlarından Selena Gomez ile sevgili oldu. Hadid bu dönemi çok zor atlattı. Ve nihayetinde daha sonra kendisine dönen sevgilisini affetti.