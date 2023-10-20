Bella Hadid Teksas'ın ünlü binicisiyle dudak dudağa yakalandı

İsrail'in Gazze saldırıları sürerken Filistin asıllı Hadid kardeşler tepki paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Bella Hadid'in ablası Gigi Hadid açıklaması sonrası tehdit mesajları almaya başlamıştı. Hadid ailesinden en çok aranan modellerden olan Bella Hadid özel hayatıyla da gündem oldu.

Çocukluğundan beri atları seven ve annesinin çiftliğinde at binen Bella Hadid yeni aşkını da bu alandan buldu. Bella Hadid, yeni bir aşka yelken açtı. 27 yaşındaki model, gönlünü Meksika kökenli ABD'li binici Adan Banuelos'a kaptırdı.

Bella Hadid, yeni aşkı Adan Banuelos ile Teksas'ın Fort Worth şehrinin sokaklarında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Bir ara romantik anlar yaşayan Bella Hadid ile Adan Banuelos birbirlerini öpücüklere boğdu.



Adan Banuelos, 2017'de bütün zamanların en genç üyelerinden biri olarak Ulusal At Binicileri Onur Listesi'ne adını yazdırdı. Rodeo yarışlarına katılan Adan, aynı zamanda bir binicilik eğitmeni.







