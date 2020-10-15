MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Hadid ve Duke Nicholson aşk mı yaşıyor?

Bella Hadid ve Duke Nicholson aşk mı yaşıyor?

15.10.2020 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bella Hadid ve Duke Nicholson aşk mı yaşıyor?

ABD'li model Bella Hadid'in usta oyuncu Jack Nicholson'ın torunu Duke Nicholson ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Geçen aylarda şarkıcı The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid ile ilgili yeni bir birliktelik iddiası ortaya atıldı. Hadid’in usta oyuncu Jack Nicholson’ın torunu Duke Nicholson ile gözlerden uzakta bir aşk yaşadığı öne sürüldü.

Page Six’e konuşan bir kaynak, ikilinin iki aydır birlikte olduğunu iddia etti.

İddialara göre ikili Duke Nicholson’ın New York’a yaptığı bir ziyaret sırasında tanıştı.

Çiftin Hadid’in doğum gününü de partiden önce baş başa kutladığı da iddialar arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttıEvli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Bugün kanallarda ne var?Bugün kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu

Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar

Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar

Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Kabakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Çok istedik ama olmadı...

Çok istedik ama olmadı...

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik iller

Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı

Macron duyurdu! Flaş koronavirüs kararı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü

Diğer Haberler

Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir'in pozları olay oldu

Oben büyüdü! Paylaşımları olay oldu

Demi Rose küçük kırmızı bikinisiyle Maldivler'i yaktı geçti

Durmuyor! Küçük bikinisiyle sahili yaktı geçti

Mansur Ark kimdir? Mansur Ark kaç yaşında? Mansur Ark nereli? Mansur Ark evli mi?

Mansur Ark merak konusu oldu! Mansur Ark nereli?

Gökhan Özoğuz Kadir Şeker kararına isyan etti! 'Bu nasıl iştir?'

Çok sert tepki! Ümit Can Uygun'u paylaşıp...

Ivana Sert kimdir? Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?

Ivana Sert kaç yaşında? Ivana Sert nereli?

İşte usta oyuncu İlyas Salman'ın 45 yıllık eşi Gülser Salman

İşte usta oyuncunun 45 yıllık eşi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.