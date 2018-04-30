Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

Bella Hadid ve Hailey Baldwin son dönemlerin en genç ve en çok aranan modellerinden. İki iyi arkadaş... Küçük bir kaçamak yaptılar bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı
Bella Hadid şov yaptı
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Podyumların genç kuşak temsilcilerinin tatil keyfi... Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.
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Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere bu kareler yansıdı.
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Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, bikini tercihi ve cesur hareketleriyle adeta herkesin önüne geçti.
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İŞTE GENÇ MODELLERİN TATİLİNDEN KARELER
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