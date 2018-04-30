MAGAZİN

Bella Hadid ve Hailey Baldwin tatilde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

İki genç modelin tatil keyfinden objektiflere bu ilginç kareler yansıdı.

Bella Hadid ve Hailey Baldwin son dönemlerin en genç ve en çok aranan modellerinden. İki iyi arkadaş... Küçük bir kaçamak yaptılar bakın ortaya nasıl görüntüler çıktı

Bella Hadid şov yaptı

1 / 10

Podyumların genç kuşak temsilcilerinin tatil keyfi... Moda dünyasının iki yıldızı, Bella Hadid ve Hailey Baldwin, hafta sonunu bir grup arkadaşlarıyla birlikte Miami'de geçirdi.
2 / 10

Hadid ve Baldwin, Miami gece hayatının tanınmış isimlerinden Dave Frutman'ın teknesinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
3 / 10

Grutman ve eşinin de eşlik ettiği hafta sonu tatilinden objektiflere bu kareler yansıdı.
4 / 10

Podyumların en çok aranan modeli Bella Hadid, bikini tercihi ve cesur hareketleriyle adeta herkesin önüne geçti.
5 / 10

İŞTE GENÇ MODELLERİN TATİLİNDEN KARELER
6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid hailey baldwin

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

CHP'nin adayı İlhan Kesici olursa 1994'ün rövanşı olacak

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bellam benimm...
Diğer Haberler
Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Aslışah Alkoçlar arkadaşının göğüslerini kıskanınca...

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Ne güzel şeysin sen, hep yaşın 19!

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

Yeliz Yeşilmen bombayı patlattı: Türkiye'nin ihtiyacı varmış...

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

İşte Tarık Akan’ın torunu Gece

Şarkıcı Emrah Dinçer'e müebbet istemi

Şarkıcı Emrah Dinçer'e müebbet istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.