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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok çarpıcı Kürecik mesajı! 'Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye izin vermez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok çarpıcı Kürecik mesajı! 'Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye izin vermez'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 16:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. "Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" diyen Erdoğan, "İsrail ile ticari ilişkileri kestik, kesiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Kürecik'teki radar merkezinin, ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok çarpıcı Kürecik mesajı! 'Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye izin vermez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, İsrail ile ticari ilişkiler ve Kürecik Radar Üssü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Kalbi Kudüs ve Filistin için atan siz kıymetli parlamenterleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Medeniyet, tarih ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren, Kudüs'e ve Filistin'e sahip çıkan tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum.

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'KUDÜS'ÜN KADİM KİMLİĞİ ADIM ADIM YOK EDİLİYOR'

Müslüman olmanın, hakkı, hukuku ve adaleti cesaretle savunmanın gerçekten zor olduğu günlerden geçiyoruz. Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı zihniyetinin tekrar hortlatılmak istendiğini görüyoruz. Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfi-müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz.

'FİLİSTİN'İN YİĞİT EVLATLARINI SAYGIYLA SELAMLIYORUM'

Türkiye olarak kuşatıcı anlayışla Kudüs'e sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Barış adına yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleye destek veren Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na şükranlarımı sunuyorum. Buradan Filistinli kahramanlara bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. İşgalci zalimler karşısında dik duran Filistin'in yiğit evlatlarını ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizle dayanışma sergileyen vicdan sahibi tüm insanlara teşekkür ediyorum.

'NETANYAHU ADINI GAZZE KASABI OLARAK TARİHE UTANÇLA YAZDIRMIŞTIR'

Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin. 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın. Günümüzün Hitler'i ve Nazileri Gazze'de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu adını Gazze kasabı olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Bu kara leke ne yaparsa yapsın çıkmayacaktır. Biz böyle konuşunca birileri hemen rahatsız oluyor. Cürmü yüzüne söylenen her suçlu gibi İsrail yönetimi de bizi susturabileceğini zannediyor. Ellerindeki basın ve lobi gücüyle cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız.

'İSRAİL İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KESTİK'

Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Biz, işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin'in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz. Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Biz şartlara göre, esen rüzgara göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. İsrail’le ticaret başta olmak üzere tüm ilişkilerimizi kestik, kesiyoruz.

KÜRECİK MESAJI

Kürecik'teki radar merkezinin, ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir.

BATI VE ABD'YE İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı. Amerikan yönetimi, İsrail’e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine sebep oluyor. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken, Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketi onaylaması bunun en net göstergesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs erdoğan
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