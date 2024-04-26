AK Parti'de değişim sinyali! Gözler o tarihe çevrildi 'Erdoğan'a raporlar sunuldu' O isimleri işaret etti

Yerel seçimlerde alınan sonuçların ardından AK Parti'nin hangi hamleleri atacağı ve nasıl değişiklikler yapacağı siyaset gündeminin merakla beklenen konularından bir tanesi. İlk defa bir seçimin ikinci parti olarak bitirildiği AK Parti'de sonuçlar masaya yatırıldı. TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında konuşan Sözcan, seçim başarısızlığının ardından AK Parti'de bazı değişikliklerin yolda olduğunu söyledi. Sözcan, gözlerin 30 Nisan'da gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına çevrildiğini belirtti.

"MYK TOPLANTISINDA BAZI DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞEBİLİR"

Sözcan'ın AK Parti kulislerinden aktardığı bilgiler şu şekilde:

"AK Parti'nin 30 Nisan Salı günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı var. O MYK toplantısı çok önemli gelişmelere gebe. Bana gelen kulis bilgilerine göre, AK Parti kaynaklarından aldığım bilgilere göre o MYK toplantısında bazı değişimler gerçekleşebilir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPORLAR SUNULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından peş peşe toplantı yapmıştı. O toplantılarda Erdoğan'a bazı raporlar sunuldu. Seçim sonuçlarının neden böyle çıktığına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. O değerlendirmeler arasında ekonomideki gelişmeler, enflasyonun artması, emeklilere ek zam verilmemesi gibi faktörler ilk sıralarda yer aldı. Ancak bir de aday belirleme sürecinde yaşanan hata var mı yok mu diye değerlendirmeler yapıldı. Bu hatalarda kimlerin payı var? Bunlar masaya yatırıldı.

"EKSİKLİĞİ OLANLAR TESPİT EDİLDİ"

Aynı zamanda propaganda dönenimde, aday tanıtım töreninde, seçmene ulaşma sürecinde eksiklikler yaşandı mı yaşanmadı mı? Bu konular değerlendirildi. Tabii eksikliği olanlar tespit edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü yapılacak MYK toplantısında faturayı bazı isimlerin önüne koymasını bekliyorum. En azından bana gelen kulis bilgileri bu şekilde. Tabii son söz Erdoğan'da. Tasarruf yetkisi AK Parti Genel Başkanı olarak da Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'da. Bunu yapıp yapmayacağını 30 Nisan'daki toplantıda göreceğiz.

"GENEL BAŞKAN VEKİLLERİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLİR"

Peki nasıl bir değişiklik olabilir? Aday belirleme sürecindeki hatalarla ilgili tespitlerin yapıldığını belirttik. Tamamen kulis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Yoksa niyetim spekülasyon yapmak, bazı isimleri tedirgin etmek değil. Ancak bana gelen kulis bilgilerine göre genel başkan vekillerinde bazı değişiklikler yapılabilir. Yerel yönetimlerde, teşkilatlarda, seçim işlerinde değişiklikler yapılabilir. Buna yönelik bir hazırlık olduğu bilgisi bana ulaştı.

"BANA SİNYALİ GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten yaptığı açıklamalarda kongreye kadar bazı bayrak değişimlerinin peyderpey gerçekleşeceğini söylemişti. Dolayısıyla 30 Nisan'daki MYK toplantısında o değişimin ilk aşaması gerçekleşebilir. Gözler şimdi o toplantıya çevrildi. Dediğim gibi bazı değişikliklerin olabileceğinin bana sinyali geldi. Salıya kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz."





