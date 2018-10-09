MAGAZİN

Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Hollywood'un çılgın güzeli Bella Thorne, 21'inci yaşını sevgilisi ve yakın dostlarıyla Las Vegas'ta kutladı

Bella Thorne 21 yaşında! Çılgın kutlama

Bir dönemin Disney prensesi Bella Thorne artık büyüdü. Thorne, artık 21 yaşında! Şarkıcı ve oyuncu Bella Thorne, 21'inci yaşını Las Vegas'ta kutladı.

Önce annesinin evine giden Bella'ya sürpriz doğum günü pastası getirildi. Bella'ya erkek arkadaşı Mod Sun, kız kardeşi ve arkadaşları eşlik etti.

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Bella, doğum gününde yaptıklarını Instagram'daki 18.2 milyon takipçisiyle de paylaştı.

Bir dönem sosyal medyada verdiği cesur pozlar ve katıldığı çılgın partilerle olay yaratan Bella, şarkıcı Mod Sun ile beraber olmaya başladıktan sonra duruldu.

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Çift bir yıldır birlikte ve son derece mutlu.

Bella Thorne, son olarak 'Terminatör' Arnold Schwarzenegger'ın 24 yaşındaki oğlu Patrick Schwarzenegger ile birlikte Midnight Sun adlı romantik filmde rol almıştı.

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