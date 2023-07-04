Bella Thorne'un bikinisi fazlasıyla küçüktü! "Giymesen de olur" dedirtti

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştirilen Bella Thorne, gündemden düşmüyor. Erotik film çekerek adından söz ettiren, müstehcen kliplere imza atan ünlü yıldız paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Onlyfans'a üye olduktan sonra 24 saat içinde bir milyon dolar, bir hafta içinde ise 2 milyon olarak kazanarak rekor kıran Bella Thorne tatil pozlarını paylaştı.



Küçük yaşta şöhreti yakalayan Bella Thorne göğüslerinin taştığı bikinisiyle ayna karşısında pozlar verdi. Bikinisine zoom yapan şarkıcı ve oyuncuyu görenler "Giymesen de olur" dedi.

Thorne geçtiğimiz yıllarda Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşarak, biseksüel olduğunu açıklamıştı.



