Bella Thorne, annesinin düğününde dekoltesiyle annesinin önüne geçti

Oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne'un annesi Tamara Thorne, önceki gün deniz kıyısında gerçekleşen bir nikahla evlendi. Tamara Thorne’un kocasının ismi açıklanmadı. Bella Thorne, daha önce verdiği bir röportajda annesinin kocası için “Doc” diye bahsetmişti.

İkiliyi "çılgın aşık gençler" olarak niteleyen Bella Thorne, nikah töreninde giydiği sade siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Göğüs dekoltesiyle ön plana çıkan Bella Thorne, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Meksika'daki The St. Regis Punta Mita Resort'ta gerçekleşen nikah töreninde 51 yaşındaki Tamara Thorne’un sade gelinliği takipçileri tarafından çok beğenildi. Bella Thorne törende ablaları 29 yaşındaki Kaili Thorne ve 28 yaşındaki Dani Thorne ile nedime olarak hazır bulundular.

Bella Thorne, fotoğrafları 'Annem harika bir adamla evlendi, sizi iki çılgın aşk hastası genç tebrik ederim!!!' Notuyla paylaştı. Tamara Thorne, Küba doğumlu önceki kocası Reinaldo'yu 2007'de bir motosiklet kazasında kaybetti. Bella Thorne, düğüne İtalyan nişanlısı Benjamin Mascolo ile birlikte katıldı.



