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Bella Thorne’dan "yok artık" dedirten paylaşım: Biri bu kıza yardım edebilir mi?

22.10.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımı olay olan Bella Thorne’dan yine iddialı bir paylaşım geldi. Disney yapımlarıyla meşhur olduktan sonra kariyerinde çılgın işlere imza atan genç kadın, yetişkin film yönetmenliği bile yaptı. İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile nişanlı olan Bella Thorne, üzerinde sadece ceket olan pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Bella Thorne’dan "yok artık" dedirten paylaşım: Biri bu kıza yardım edebilir mi?

Bella Thorne, beyaz bir blazer ceketle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ütü masası ve ütülenecek kıyafetlerin yanında poz veren genç kadın paylaşımında "24 yaşında hala nasıl ütü yapacağımı bilmiyorum" diye itiraf etti. Bella Thorne’un paylaşımı çok kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni aldı.

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İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlilik hazırlığı yapan genç kadın, ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak, “Biri bu kıza yardım edebilir mi?” diye yazdı.

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Bella Thorne ve Benjamin Mascolo çifti geçtiğimiz günlerde başrollerini paylaştıkları Time Is Up in Rome'un gala gecesinde görüntülendi. İkili, filmi geçen sonbaharda pandeminin ortasında İtalya'da çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Instagram
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