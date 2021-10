Bella Thorne’dan "yok artık" dedirten paylaşım: Biri bu kıza yardım edebilir mi?

Bella Thorne, beyaz bir blazer ceketle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ütü masası ve ütülenecek kıyafetlerin yanında poz veren genç kadın paylaşımında "24 yaşında hala nasıl ütü yapacağımı bilmiyorum" diye itiraf etti. Bella Thorne’un paylaşımı çok kısa sürede yarım milyondan fazla beğeni aldı.

İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlilik hazırlığı yapan genç kadın, ilerleyen saatlerde bir paylaşım daha yaparak, “Biri bu kıza yardım edebilir mi?” diye yazdı.

Bella Thorne ve Benjamin Mascolo çifti geçtiğimiz günlerde başrollerini paylaştıkları Time Is Up in Rome'un gala gecesinde görüntülendi. İkili, filmi geçen sonbaharda pandeminin ortasında İtalya'da çekti.