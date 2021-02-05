Bella Thorne geri dündü! İç çamaşırlı poz

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Thorne yine hayranlarını mest etti.

Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

23 yaşındaki güzel yıldızı, altındaki seksi siyah dantel sütyenini ortaya çıkarmak için düğmeli üstünü çıkarırken çektiği pozları paylaştı.

12 milyon değerindeki tarzıyla (kolye-yüzük ve saat) olay olan Billa Thorne yine ilgi odağı oldu.

Thorne daha sonra ise OnlyFans hesabını tanıttı ve ekledi: 'Fotoğrafların geri kalanı biyografimdeki gizli bağlantıda..."





