Bella Thorne ile Tana Mongeau ayrıldı

Dünyaca ünlü oyuncu Bella Thorne, Los Angeles'ta düzenlenen City Gala Oscars Summit ödül törenine katıldı. Thorne'un gecede yalnız olması dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Tana Mongeau ile ilişkilerini noktaladıkları belirtildi.

Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Thorne, "Tana ve ben artık birlikte değiliz. Lütfen soru sormayın. Sizleri seviyoruz" mesajını yazdı.

20 yaşındaki YouTube yıldızıysa sosyal medyadan ünlü oyuncuyla gerginlik yaşamadığını belirterek, "Onu sonsuza dek seveceğim. Hayatımı değiştirdi. Konuşmak istemiyorum. Üzgünüm" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Snapchat'te genç bir kadınla öpüşürken çektiği fotoğrafları paylaşan Bella Thorne, Twitter'da bir takipçisinin 'Biseksüel misin' sorusunu 'Evet' olarak cevaplamıştı.

