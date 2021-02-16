Bella Thorne müstehcen klibiyle olay oldu

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Thorne +18 klibiyle olay olacak.

Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

'Sall' adlı şarkıya klip çeken Thorne kadın arkadaşıyla samimi anlara imza attı.

Fazla müstehcen bulunan klip 19 Şubat'ta yayına girecek ancak klipten kısa bir kısım ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Kadın arkadaşının kalçalarını elleyen ve yatakta sıcak anlar yaşayan Bella Thorne hayranlarından tam not alsa da bu +18 sahneler bazı takipçilerini ise rahatsız etti.

