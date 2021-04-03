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Bella Thorne nişanlısıyla görüntülendi!

03.04.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Disney yıldızı Bella Thorne, İtalyan sevgilisi Benjamin Mascole ile nişanlandığını duyurduktan sonra ilk kez yüzüğüyle görüntülendi.

Bella Thorne nişanlısıyla görüntülendi!

Sansasyonel güzel Bella Thorne ve nişanlısı Benjamin Mascolo, nişanlandıklarından bu yana ilk halka açık görüşmelerinde Los Angeles'taydı. 23 yaşındaki aktrisin nişan 4 karat olduğu tahmin edilen yüzüğü göz kamaştırdı.

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Parlak yeşil ve gümüş rengi bir kıyafet giyen Bella Thorne baştan aşağıya parıldıyordu. Genç yıldız kombinini parlak altın bir el çantasıyla vurguladı.

BELLA THORNE’DAN YENİ ŞARKI

Bu arada İtalyan erkek arkadaşı ise Bella’nın yanında baştan aşağıya siyah bir kombin tercih etti.

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Bella, bu kombiniyle görüntülenmeden önce ‘Phantom’ adlı şarkısı için retro şıklığı tercih ettiği yeni müzik videosunu da yayınladı.

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Bella Thorne Instagram
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