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Bella Thorne'nun fotoğrafları cinsel içerikli filmde kullanıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Son zamanlarda cinsel içerikli filme yönetmenlik yapması ve bununla ödül almasıyla gündemde olan Bella Thorne'nun başına korkunç bir olay geldi! ABD'li oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, 'deepfake' yoluyla cinsel içerikli filmde kullanıldı.

Bella Thorne'nun fotoğrafları cinsel içerikli filmde kullanıldı

24 yaşındaki oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, yüzlerin ve seslerin, kolaylıkla başka videolara aktarılabildiği ve 'çağın en tehlikeli dijital icadı' olarak tanımlanan 'deepfake' yoluyla, cinsel içerikli bir filmde kullanıldı.

Skandal hakkında BBC'ye konuşan genç oyuncu, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler... ''

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'Bu sadece hayranı olduğunuz bir ünlü olmak zorunda değil. Bu uygulamayı herhangi biri için kullanabilirsiniz. Mesela okuldaki en iyi arkadaşınız, eğer ondan nefret ediyorsanız bu görüntüleri başkalarına gönderebilirsiniz. Ya da ünlü bir siyasiye de yapabilirsiniz. Peki neden?!"

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMIŞTI

Bir dönem kendisini tehdit eden bilgisayar korsanlarına tepki olarak çıplak fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaşan Thorne, ''Onun benim çıplak fotoğraflarım hakkında söz sahibi olması büyük haksızlık. O fotoğrafları kendim çektim ve o beni yapmak zorunda olmadığım bir şeye zorluyor.

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Onun benim fotoğraflarıma bakması ve ona bu izni vermemiş olmama rağmen, gecelerini ona bakarak geçirmesi adil değil.

Sosyal medyada hayatınızda kötü giden şeyleri hiç paylaşmıyorsunuz. Ben de kendi yolumdan gidip iyi şeyleri olduğu kadar kötü de paylaşmaya ve insanlara incinmenin doğal olduğunu göstermeye çalışıyorum.''

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