Bella Thorne'nun fotoğrafları cinsel içerikli filmde kullanıldı

24 yaşındaki oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, yüzlerin ve seslerin, kolaylıkla başka videolara aktarılabildiği ve 'çağın en tehlikeli dijital icadı' olarak tanımlanan 'deepfake' yoluyla, cinsel içerikli bir filmde kullanıldı.

Skandal hakkında BBC'ye konuşan genç oyuncu, ''Bu görüntüler ortalıkta dolaşıyor ve herkes onun ben olduğunu sanıyor. Babam hakkımda konuştuğum bölümü almışlar, bir şeyler söyleyip 'Ama onu özlüyorum' diyorum. Ve açık ki babamı kaybetmişim. Bu görüntümü, kendini tatmin eden bir kadın görüntüsüyle birleştirmişler... ''

'Bu sadece hayranı olduğunuz bir ünlü olmak zorunda değil. Bu uygulamayı herhangi biri için kullanabilirsiniz. Mesela okuldaki en iyi arkadaşınız, eğer ondan nefret ediyorsanız bu görüntüleri başkalarına gönderebilirsiniz. Ya da ünlü bir siyasiye de yapabilirsiniz. Peki neden?!"

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMIŞTI

Bir dönem kendisini tehdit eden bilgisayar korsanlarına tepki olarak çıplak fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaşan Thorne, ''Onun benim çıplak fotoğraflarım hakkında söz sahibi olması büyük haksızlık. O fotoğrafları kendim çektim ve o beni yapmak zorunda olmadığım bir şeye zorluyor.