Bella Thorne'nun iddialı açıklaması seks işçilerini kızdırdı: 'Ben ısınırken hepiniz korktunuz'

Son günlerde OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Bella Thorne, OnlyFans'te 'ilk' olduğunu söylediği için eleştirildi. 23 yaşındaki yıldızın ilk olma iddiası tartışmaları beraberinde getirdi.

Bella Thorne, Instagram Hikayesi'nde “Herkes OnlyFans'e atlıyor ama ben bunu ilk olarak yaptım. Benim ayak izlerimi takip ederek haber akışımdaki herkesi yasal hale getirin. Ama ben ısınırken hepiniz korktunuz. Bu bana olmaya devam ediyor hahahah."

BELLA THORNE İLK GÜNDEN BİR MİLYON DOLAR KAZANDI

Bella Thorne Ağustos ayında uygulamaya katıldığında, platformdaki ilk gününde 1 milyon dolar kazanarak bir rekor kırdı.

Ancak, uygulamadaki seks işçileri, Thorne'u platformda çıplak olduğunu söylediği fotoğrafını 200 dolara sattığı için üyeleri dolandırmakla suçladı. Eski Disney Channel yıldızı Twitter'da özür dileyerek, "Siteye dikkat çekmek istedim, sitede ne kadar çok insanın seks işçiliği, porno ve insanların seksle ilgili her şeyin arkasından gitme ihtimali o kadar yüksek oluyor. Akranlarımın ve yöneticilerimin yüksek standartlarına karşı bir porno filmi yazdım ve yönettim çünkü seksin ardındaki damgalanmaya yardım etmek İSTİYORUM." dedi.

Bella Throrne’un bu paylaşımları tepki topladı. Thorne siteye katılmadan önce, Cardi B ve “The Real Housewives of New York” yıldızı Sonja Morgan gibi diğer önemli isimler platformdaydı.



