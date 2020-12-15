MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne'nun iddialı açıklaması seks işçilerini kızdırdı: 'Ben ısınırken hepiniz korktunuz'

Bella Thorne'nun iddialı açıklaması seks işçilerini kızdırdı: 'Ben ısınırken hepiniz korktunuz'

15.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bella Thorne'nun iddialı açıklaması seks işçilerini kızdırdı: 'Ben ısınırken hepiniz korktunuz'

OnlyFans’ta yaptığı cesur paylaşımlarla her gün gündem olan Bella Thorne, bu sefer yaptığı açıklamayla tepki topladı. OnlyFans’ta ilk olduğunu iddia eden Bella Thorne’a seks işçileri 'dolandırıcı' dedi.

Son günlerde OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Bella Thorne, OnlyFans'te 'ilk' olduğunu söylediği için eleştirildi. 23 yaşındaki yıldızın ilk olma iddiası tartışmaları beraberinde getirdi.

Bella Thorne, Instagram Hikayesi'nde “Herkes OnlyFans'e atlıyor ama ben bunu ilk olarak yaptım. Benim ayak izlerimi takip ederek haber akışımdaki herkesi yasal hale getirin. Ama ben ısınırken hepiniz korktunuz. Bu bana olmaya devam ediyor hahahah."

Bella-Thorne

BELLA THORNE İLK GÜNDEN BİR MİLYON DOLAR KAZANDI

Bella Thorne Ağustos ayında uygulamaya katıldığında, platformdaki ilk gününde 1 milyon dolar kazanarak bir rekor kırdı.

bella-thorne-instagram-story-rant-onlyfans-1

Ancak, uygulamadaki seks işçileri, Thorne'u platformda çıplak olduğunu söylediği fotoğrafını 200 dolara sattığı için üyeleri dolandırmakla suçladı. Eski Disney Channel yıldızı Twitter'da özür dileyerek, "Siteye dikkat çekmek istedim, sitede ne kadar çok insanın seks işçiliği, porno ve insanların seksle ilgili her şeyin arkasından gitme ihtimali o kadar yüksek oluyor. Akranlarımın ve yöneticilerimin yüksek standartlarına karşı bir porno filmi yazdım ve yönettim çünkü seksin ardındaki damgalanmaya yardım etmek İSTİYORUM." dedi.

Bella Throrne’un bu paylaşımları tepki topladı. Thorne siteye katılmadan önce, Cardi B ve “The Real Housewives of New York” yıldızı Sonja Morgan gibi diğer önemli isimler platformdaydı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Hamilelik sürecinden mini belgesel yaptıHamilelik sürecinden mini belgesel yaptı
Farklı tarzı ve müzikleriyle çok konuşuldu!Farklı tarzı ve müzikleriyle çok konuşuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

Son dakika! ABD'den skandal Türkiye kararı

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Aliyev'den sert tepki

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Meme polemiği! Yanıtı olay oldu

Diğer Haberler

Cansu Dere tüm borçları üstlendi

Cansu Dere tüm borçları üstlendi

Adriana Lima makyajsız haliyle şaşırttı!

O eski halinden eser yok! Son hali olay oldu

Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin o klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı yatakta...

Cardi B'den kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Lottie Moss, koronavirüs şakası yaptığı için özür diledi! 'Genç ve aptalım'

Bu görüntüler tepki çekmişti! 'Genç ve aptalım'

Romee Strijd hamilelik sürecini belgesele dönüştürdü

Hamilelik sürecinden mini belgesel yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.