Bella Thorne'nun porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! 'Kadına yönelik sansür...'

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Bella Thorne +18 klibiyle olay oldu. Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne Amerikalı porno yıldızı Abella Danger ile bir klip çekti.

Kadın arkadaşının kalçalarını elleyen ve yatakta sıcak anlar yaşayan Bella Thorne hayranlarından tam not alsa da bu +18 sahneler bazı takipçilerini ise rahatsız etti.

23 yaşındaki eski Disney yıldızının fazla pornografik bulunan klibi YouTube tarafından silindi.

Klibi çoğu insan bir porno olarak değerlendirse de ünlü isim bu fikre karşı çıkıyor.

Youtube'a tepki gösteren Thorne "Shake It için videomu neden kaldırdın? Erkek sanatçıların videolarda her zaman kadınlar kıç sallıyor? Biz neden yapamayız? Kadına yönelik sansürün sona ermesi gerekiyor!!! Buna karşı savaşmayı asla bırakmayacağım" diyerek isyan etti.





