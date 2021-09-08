MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yetişkin film yönetmeni, pembe bikinisiyle nefes kesti!

Yetişkin film yönetmeni, pembe bikinisiyle nefes kesti!

08.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin renkli isimlerinden olan güzel oyuncu Bella Thorne, Instagram hesabından paylaştığı pembe bikinili pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Yetişkin film yönetmeni, pembe bikinisiyle nefes kesti!

Geçtiğimiz yıllarda +18 film yönetmenliği yaparak sevenlerini şoke eden güzel oyuncu, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 23 yaşındaki ABD'li yıldız, 24 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla yürek hoplattı. İşte Bella Thorne'un şaşı eden paylaşımı:

Bella Thorne pembe bikinisiyle nefes kesti!

Bella Thorne pembe bikinisiyle nefes kesti!

+18 FİLM SİTESİNDEN ÖDÜL ALMIŞTI

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Bella Thorne, cinsel içerikli bir film sitesi için yönetmen koltuğuna oturarak, çocuk yıldız imajını yerle bir etmişti. Thorne'un film çektiği +18 film sitesi, oyuncuya Vizyon Ödül vermişti. Thorne, ödül alırken yaptığı konuşmada, "Seneye yine burada görüşmek üzere" diyerek, sektördeki çalışmalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

BELLA THORNE KİMDİR?

Gerçek adı Annabella Avery Thorne olan Bella Thorne, 8 Ekim 1997 tarihinde Florida'da dört çocuklu bir ailenin en küçük kızı olarak dünyaya geldi. Henüz daha 6 haftalıkken ailesi tarafından modelliğe başlatıldı. 1. sınıfta disleksi tanısı kondu. 2003 yılında oyunculuğa başladı. Nisan 2007 tarihinde babası Reinaldo Thorne, trafik kazasında hayatını kaybetti. 2016 tarihinde biseksüel olduğunu açıkladı. Eylül 2017 tarihinden Şubat 2019 tarihine kadar Mod Sun ve Tana Mongeau ile çok eşli bir ilişki kurdu. Temmuz 2019 tarihinde panseksüel olduğunu açıkladı.

Bella Thorne pembe bikinisiyle nefes kesti!

BELLA THORNE'UN OYNADIĞI YAPIMLAR

2003 Stuck on You MC Sideline Fan Annabella Thorne rolü ile çıktı.

2007
Finishing the Game Additional extra Annabella Thorne rolü ile çıktı.
Blind Ambition Witbert Daniel Küçük Rol
The Seer Young Claire Küçük Rol
Craw Lake Julia Yardımcı Rol

2009
Water Pills Psych Out Kızı
Forget Me Not Young Angela Yardımcı Rol

2010
One Wish Messenger Başrol
Raspberry Magic Sarah Patterson

2012
Kamera Arkası Belgesel
Katy Perry: Part of Me Belgesel

2013
Metegol Laura (küçük) Ses
Kurbağa Krallığı Princess Froglegs Ses

2014
Karışık Aile Hilary "Larry" Friedman
Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? Cammy Cahill
Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün Celia Rodriguez
Karlar Kraliçesi 2 Gerda Ses

2015
The Duff Madison Morgan
Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası Ashley Grey

2016
İyi Arkadaşlar Kate
Ratchet & Clank Cora Ses
Boo! A Madea Halloween Rain

Bella Thorne pembe bikinisiyle nefes kesti!

-Televizyon-
2006 Jimmy Kimmel Live! Jess Konuk Oyuncu (2 Bölüm)
Entourage Kid 1 Bölüm

2007
The O.C. Young Taylor Townsend 1 Bölüm
Dirty Sexy Money Margaux Darling 1 Bölüm

2008
3 Bölüm
October Road Angela Ferilli 1 Bölüm
My Own Worst Enemy Ruthy Spivey Yardımcı Rol (6 Bölüm)

2009
In the Motherhood Annie 1 Bölüm
Mental Emily 1 Bölüm
Little Monk Wendy Yardımcı Rol(9 Bölüm)

2010
Waverly Büyücüleri Nancy Lukey 1 Bölüm
Big Love Tancy Henrickson Yardımcı Rol (5 Bölüm)
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2011
İyi Şanslar Charlie Cecelia "CeCe" Jones Özel Konuk Oyuncu

2012
Haydi Çalkala Cecelia "CeCe" Jones Paylaşılan Başrol

2014
Call It whatever İlk şarkısı

Bella Thorne pembe bikinisiyle nefes kesti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Ece Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibiEce Üner'i gören tanıyamıyor! Bambaşka biri gibi
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kahve ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

''Asla çıplak uyumayın, her şey siz uyurken olabilir''

''Asla çıplak uyumayın, her şey siz uyurken olabilir''

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İlginç itiraf! "Cinsel ilişkiye girmeden önce..."

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.