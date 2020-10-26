Bella Thorne seksi Cadılar Bayramı kostümüyle... Beğeni yağdı

ABD'li oyuncu Bella Thorne, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erotik paylaşımlarıyla OnlyFans'de rekorlar kıran Thorne yine şaşırtmadı.

Thorne, önceki gün kırmızı kostümüyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. 23 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Büyük annem kıyafetimi onaylamadı" notunu düştü.



Bella Thorne'un bu paylaşımı ile takipçilerinden bir milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.

Thorne, Cardi B, Tana Mongeau ve Swae Lee gibi ünlülerin hayranlarına para karşılığı açık video ve fotoğraf sattıkları siteye 19 Ağustos tarihinde katılmıştı. Genç oyuncu, siteye üye olduktan kısa bir sonra yaptığı açıklamada, sahibi olduğu prodüksiyon şirketini büyütmek ve hayır kurumlarına bağışta bulunmak için üye olduğunu söylemişti.



