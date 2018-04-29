Bella Thorne'dan cesur pozlar!

Zaman zaman yaptığı çılgın saç renkleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Bella yine yaptı yapacağını...
Üstünü çıkardı
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Bella Thorne, kusursuz vücudunu sergilemekten hiç bir zaman çekinmemesiyle ünlü...
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Hele hele iş kendi markası için seksi pozlar vermek olunca, yine rahat durmadı!
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Filthy Fangs adını verdiği markası için objektif karşısına geçti Bella.
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20 yaşındaki güzel, Instagram'daki 17 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar verdi.
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Pembe iç çamaşırı ve beyaz sweatshirt'ü yerinde durmadı Bella.
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Güzel oyuncunun bu pozları kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
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Bella son olarak Arnold Schwarzenegger'ın oğlu Patrick Schwarzenegger ile birlikte Midnight Sun filminde rol almıştı.
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Genç oyuncu; 17 yaşından itibaren, geçirdiği estetik operasyonlar, paylaştığı cesur pozlar ve erkek arkadaşlarıyla gündem olmaya başlamıştı.
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