MAGAZİN

Bella Thorne'dan cesur pozlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Bella Thorne, Instagram'daki 17 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar verdi

Zaman zaman yaptığı çılgın saç renkleri ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Bella yine yaptı yapacağını...

Üstünü çıkardı

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Bella Thorne, kusursuz vücudunu sergilemekten hiç bir zaman çekinmemesiyle ünlü...
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Hele hele iş kendi markası için seksi pozlar vermek olunca, yine rahat durmadı!
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Filthy Fangs adını verdiği markası için objektif karşısına geçti Bella.
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20 yaşındaki güzel, Instagram'daki 17 milyon takipçisi için birbirinden cesur pozlar verdi.
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Pembe iç çamaşırı ve beyaz sweatshirt'ü yerinde durmadı Bella.
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Güzel oyuncunun bu pozları kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
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Bella son olarak Arnold Schwarzenegger'ın oğlu Patrick Schwarzenegger ile birlikte Midnight Sun filminde rol almıştı.
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Genç oyuncu; 17 yaşından itibaren, geçirdiği estetik operasyonlar, paylaştığı cesur pozlar ve erkek arkadaşlarıyla gündem olmaya başlamıştı.
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Bella Thorne bella thorne cesur pozlar

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