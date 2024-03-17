Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid umre pozlarını paylaştı

Filistin asıllı Amerikalı iş insanı Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Hadid'in hem kızları hem de oğulları model olarak kariyerlerini sürdürüyor.

Gigi ve Bella Hadid özellikle podyumların en çok aranan isimleri olarak öne çıkıyor. Hadid kardeşlerin bir de erkek kardeşi var.

Bir dönem Dua Lipa ile yaşadığı aşkla da dikkat çeken Anwar Hadid gündem oldu. Son dönemde Filistin'i desteklemeleri yüzünden moda sektöründe dışlanan ve anlaşmaları iptal edilen Gigi ve Bella Hadid'in kardeşi Anwar Hadid umreye gitti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken genç isme beğeni ve yorum yağdı. Bazı kullanıcılar "Anwar Hadid'in Müslüman olduğunu bilmiyordum" yorumlarında bulundu.







