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Marvel tutkunlarına hediye edebileceğiniz koleksiyonluk sette kaçırılmayacak fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.03.2024 11:50
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İster kendiniz ister sevdikleriniz için boş zamanlarda eğlenceli ve yaratıcı aktivite deneyimi sunacak bir ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Bahar Fırsatları'na özel LEGO ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Marvel Nano Eldiven Yapım seti de günün fırsat ürünü oldu. Sizin için ürünü inceledik ve kullanıcı yorumlarını derledik. İşte detaylar!

Marvel tutkunlarına hediye edebileceğiniz koleksiyonluk sette kaçırılmayacak fırsat

Marvel evrenine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Marvel evreninin heyecanını, Iron Man'in gücü ile birleştiren LEGO® Marvel Nano Eldiven Yapım Seti tam size göre! Süper kahraman seven yetişkinler için özel olarak tasarlanan ve tam 680 parçadan oluşan yapım seti ile kendi Iron Man eldiveninizi oluşturabilir ve koleksiyonunuza eşsiz bir parça ekleyebilirsiniz. Sadece bir oyuncak seti olmanın ötesinde, bir tutku ve hayranlık duygusunu yansıtan bu parça Bahar Fırsatları kapsamında indirimde. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Marvel tutkunlarının favorisi: LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223 - Süper Kahraman Seven Yetişkinler İçin Iron Man Eldiveni İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (680 Parça)

Adsız tasarım - 2024-03-18T113440.522

LEGO® Marvel Nano Eldiven 76223, Iron Man eldivenini içeren yaratıcı oyuncak yapım setidir. Bu set, Marvel tutkunları için özel olarak üretilmiştir. 680 parçadan oluşan koleksiyonluk set, Marvel Studios’ Avengers: Endgame hatırası sunar. LEGO® parçaları ile kendi özgün Iron Man eldiveninizi yapmanıza olanak tanıyan sette Iron Man eldiveni yapımıyla ilgili detaylı talimatlar bulunur. Yüksekliği 31 cm, genişliği 12 cm, derinliği 9 cm olan bu büyüleyici model, Marvel tutkunlarına hediye olarak tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dış koruma kutusunda sağlam olarak geldi, çok teşekkür ederim."

  • "Harika ürün, harika fiyat."

  • "Koleksiyonluk ürün."

  • "rün gayet hızlı ve sorunsuz paketlenmiş şekilde geldi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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