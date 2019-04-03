MAGAZİN

Belle Lucia hamile olduğunu duyurduğuna pişman oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

24 yaşındaki model Belle Lucia bir paylaşıp yaptı ama yaptığına da pişman oldu. 4 aylık hamile olan Lucia yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Belle Lucia hamile olduğunu duyurduğuna pişman oldu

24 yaşındaki Avustralyalı model Belle Lucia, dün dört aylık hamile olduğu haberini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Bir ultrason videosu paylaşan modele 1,3 milyon takipçisinden bazıları ilginç tepkiler gösterdi.

Birçok takipçisi genç modele tebrik mesajları gönderip mutluluğunu paylaşırken bazıları Lucia'nın karnının dört aylık hamile bir kadın için çok küçük olduğunu ileri sürdü.

Bir takipçisi modelin hamile gibi görünmediğini belirtirken bir diğeri "Dokuz aylık hamileyken bile benden daha zayıf olacak" yorumunu yaptı.

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Belle Lucia da bu yorumlara "Henüz karnım büyümedi. Kadınlar farklı ölçülerdedir. Karnımın büyümemiş olması hamile olmadığım anlamına gelmez. Neden bu konuda yalan söyleyeyim ki" diye yanıt verdi.

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Fakat Belle Lucia, daha sonra paylaştığı ultrason videosunu da kaldırdı. Lucia, Instagram hikayelerinde yaptığı paylaşımda "Ultrason videosunu silmek zorunda kaldım. Çünkü insanlar korkunç ve kabaydı" diye yazdı.


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