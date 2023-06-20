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Belli ki nasıl yazılır? Belli ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.06.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yazılı ve sözlü anlatımda hatasız bir şekilde kullanılması gereken bir dildir. Türkçe kökenli kelimeler kadar yabancı kökenli kelimeler de dilimizde yer alır. Dilimizde yer alan çok sayıda kelime olduğu için sıklıkla yazım yanlışları yapılabilir. Belli ki sözcüğü de yazımı konusunda yanlışlık yapılabilen bir sözcüktür. Belli ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz farklı kökenli kelimelerin de yer aldığı oldukça zengin bir dildir. Dilimizde çok fazla sayıda kelime bulunur. Bu kelimeleri yazılı ve sözlü anlatımda kullanırken hata yapmamaya özen göstermeliyiz. Genel olarak birleşik kelimeler, ikilemeler veya kısaltmalar yazımı konusunda daha zorlanılan sözcüklerdir. Birleşik kelimelerin ayrı mı bitişik mi yazılacağı ya da kısaltmalar ve onlara gelen eklerin yazımı karıştırılabilir. Bununla birlikte kelimelere gelen bazı eklerin yazımı da soru işaretlerine yol açabilir. Kelimelerin yanına gelen eklerden bazıları ayrı yazılırken bazıları bitişik yazılabilir.

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Belli ki nasıl yazılır?

Türkçe geniş kelime haznesi ile kapsamlı bir ifade imkânı sunar. Türkçe kökenli kelimeler kadar, dilimizde farklı kökenli sözcükler de bulunur. Bu sebeple yazım yanlışı sıklıkla görülebilir. Özellikle belirli kelime yapılarında daha çok hata yapma durumu olabilir. Genel olarak birleşik kelimeler, ikilemeler ve kısaltmalar yazım konusunda hataya düşülen sözcüklerdir. Belli ki yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Belli sözcüğüne gelen –ki ekinin ayrı veya bitişik yazılması karıştırılabilir. Belli ki TDK’ye göre ayrı yazılır.

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Belli ki ayrı mı yazılır?

Genel olarak yazılı anlatımda yazım yanlışları görülebilir. Dilimizde çok sayıda kelime bulunduğu için hataya düşülmesi normaldir. Kelimelerin doğru yazılışlarına Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür. Özellikle eklerin yazımı ile ilgili karışıklıklar yaşanabilir. Bazı ekler kelimeye bitişik yazılırken bazı ekler kelimelerden ayrı yazılmalıdır. Belli ki bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır sorusu kafaları kurcalayabilir. Belli ki doğru yazılışı konusunda hataya düşülen bir sözcüktür. Belli ki sözcüğü TDK’ye göre ayrı yazılmalıdır. Belli ki sözcüğü “belli ki” şeklinde ve ayrı yazılır.

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