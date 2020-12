Ben Affleck, sihirbaz Houdini rolünü kaptı!

Uzun süredir hayata geçirilmek istenen Houdini projesinden yeni gelişmeler var. Tarihi bir figür olan sihirbaz Houdini’yi Oscarlı aktör Ben Affleck canlandıracak. Film, The Secret Life of Houdini kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılacak. Filmin yönetmen koltuğunda Dan Trachtenberg oturuyor. Yönetmen Dan Trachtenberg'ü 10 Cloverfield Lane'in yanı sıra The Boys, Black Mirror dizilerinin bölümlerini yönetmesiyle tanıyoruz.

Houdini biyografik filmi 2006 yılından bugüne hayata geçirilmeye çalışılıyordu. Yönetmen Trachtenberg, 2016 yılında filmin yönetmen koltuğuna oturtuldu. Ancak bugüne kadar yine de Houdini biyografisinden haber alınamadı. Dünya çapında en büyük üne sahip olan sihirbaz Houdini'nin, yoksulluktan şöhrete uzanan yaşamı sonunda film oluyor.

BEN AFFLECK PROJELERİ

Ben Affleck’i son olarak The Way Back filminde izlemiştik. Ayrıca Ana De Armas ile birlikte çektiği Deep Water ve Ridley Scott imzalı The Last Duel'ın izleyici karşısına geçmesi bekleniyor.