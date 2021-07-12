Ben Affleck ve Jennifer Lopez çocuklarını kaynaştırıyor!

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.

Ben Affleck, hafta sonunda hem kendi çocukları hem de Jennifer Lopez’in çocuklarıyla birlikte zaman geçirdi.

Ünlü oyuncu, eski eşi Jennifer Garner’dan olan oğlu Samuel ve kızı Seraphina’nın yanı sıra Lopez’in 13 yaşındaki ikizlerinden Emme (mavi-yeşil saçlı) ile dışarıda görüntülendi.

Hem çocukların hem de ünlü aktörün ellerinde içecek ve atıştırmalık paketleri olduğu görüldü.

Universal City Walk adlı eğlence merkezinden çıkarken objektiflere yansıyan Affleck ve çocuklarının yanında, bakıcı ya da güvenlik görevlisi olduğu düşünülen bir kadının da yer alması dikkat çekti.

Fotoğraflarda Jennifer Lopez ve Lopez’in ikiz çocuklarından diğeri, Max’in yer almadığı görüldü.

