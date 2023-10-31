BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 43. BÖLÜM İZLE! ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM dizisi yeni bölümde ne olacak? Son bölüm özeti

Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm izleme ekranına dair sorgulamalar hız kazandı. ATV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türünü ele alıyor. Bazı sahnelerin Semerkant'ta çekildiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri İstanbul'da devam etmektedir. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu ve detaylar

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 42. bölümünde;

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar. Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler. Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM KONUSU

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 43. bölümünde;

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 43. BÖLÜM İZLE!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 43. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







