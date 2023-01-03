Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın bu akşam olup olmadığı merak konusu haline geldi. Salı akşamları ekrana gelen sevilen dizinin en son 15. bölümü izleyici karşısına çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm heyecanla bekleniyor. 3 Ocak yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi yer aldı. İşte detaylar

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 3 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ekrana gelecek. Saat 22:20'de ise Yıldızlara Doğru filmi yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın

22:20 Yıldızlara Doğru

00:40 13 Dakika

