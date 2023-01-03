MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

03.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölüm için araştırmalar başladı. ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizinin oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil gibi ünlü isimler yer alıyor. 3 Ocak ATV yayın akışının yayınlanmasının ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, neden yok? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın bu akşam olup olmadığı merak konusu haline geldi. Salı akşamları ekrana gelen sevilen dizinin en son 15. bölümü izleyici karşısına çıktı. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm heyecanla bekleniyor. 3 Ocak yayın akışında bu akşam saat 20:00’de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi yer aldı. İşte detaylar

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 3 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00’de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ekrana gelecek. Saat 22:20'de ise Yıldızlara Doğru filmi yayınlanacak.
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

atv-yayın-akışı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane

bs

16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
22:20 Yıldızlara Doğru
00:40 13 Dakika

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix çok izlenen dizisi 1899'u iptal ettiNetflix çok izlenen dizisi 1899'u iptal etti
Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?
Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."Ayrılık sonrası paylaştı! "Senden sonra..."
Anahtar Kelimeler:
Ben Bu Cihana Sığmazam atv yayın akışı Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Bir tek Türkiye 'beyaz' kaldı! '3 senedir etkisindeyiz' deyip açıkladı: Önümüzdeki 1,5 hafta içinde...

Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün

Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün

Çıplak halleri sosyal medyayı salladı!

Çıplak halleri sosyal medyayı salladı!

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.