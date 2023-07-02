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Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! Pelin Akil de ayrıldı

02.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden gelen ayrılık haberleri dizinin hayranlarını üzüyor. Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin kadrosundan Pelin Uluksar'ın ardından Pelin Akil de ayrıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaprak dökümü! Pelin Akil de ayrıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yaprak dökümü yaşanıyor. Diziden Pelin Uluksar'ın ardından Pelin Akil de ayrıldı.

Pelin Akil‘in bir süredir “Firuze” rolüyle başrol oynadığı Güzel Adamlar Medya imzalı “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Güzel oyuncu yeni sezon öncesi ekibe veda etti.

Pelin Akil, tatil dönüşü yeni projeleri değerlendirmeye başlayacak.

Bu arada Oktay Kaynarca‘nın Güzel Adamlar Medya‘daki ortaklarıyla ayrılmasının ardından “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin ekran yolculuğuna nasıl devam edeceği, isminin değişip değişmeyeceği bayram sonrası netlik kazanacak.

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