Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul Bey'i Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Hakan Karahan'ın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Dumrul Bey'i Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli ve kaç yaşında?

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1 Ocak 1960'da İstanbul'da doğdu ve lisans eğitimini tamamlamak için ABD'ye gitmeden önce Robert Kolej'inden mezun oldu. Karahan, 1983 yılında Miami Üniversitesi'nden İşletme alanında lisans derecesi ile mezun oldu ve 1984'te Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başladı.

Daha sonra Türkiye'ye dönen ve Sabancı Holding'in bünyesindeki farklı kuruluşlarda görev alan Hakan Karahan, 2003 yılına kadar Business Life'da genel müdür olarak görev yaptı. 1990-2003 yılları arasında çeşitli yayınlar için 70'e yakın makale ve makale yazan Karahan, yeni yazmaya başlayanlara özel 'Aikido' adını verdiği bir kitap yazdı ve sonrasında da "Kafamdaki Ses" ve "İntizar" adlı bir şiir koleksiyonu yayınladı. İlk yayınlanan romanı 2001 yılında yayınlanan Sürüden Ayrı'dır. Ardından "Feramuz Güvenlik" serisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail kitaplarını yayımlamıştır.

2006-2007 yıllarında Kanal D'de yayınlanan 'Sağır Oda' dizisinin senaryosunu yazan Hakan Karahan, 34 bölümd'Oğuz Bey' rolünü oynamıştır. 2007 yılında Türk yazarların eserlerini sinemaya aktarmak amacıyla sinema sektörüne giren Hakan Karahan, edebi eserlerin film uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adlı bir yapım şirketi kurdu. İlk işinde Hasan Ali Toptaş'ın 'Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı' kitabının da aralarında bulunduğu beş edebi eserin film haklarını satın alan Hakan Karahan, uzun süredir profesyonel bir voleybolcudur ver 1990 yılından bu yana 3. Dan Aikido siyah kuşak sahibidir. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin ile birliktedir.

