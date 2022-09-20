Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Elmas'ı Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kimdir? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Gülenay Kalkan'ın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Elmas'ı Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Klakan nereli ve kaç yaşında?

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959, Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1991-Suyun Öte Yanı

2002-Herşey Aşk İçin

2003-Estağfurullah Yokuşu

2004-Ağa Kızı

2005-Gümüş

2007-Benden Baba Olmaz

Sır Gibi

2009-Aşkın İkinci Yarısı

2011-Mazi Kalbimde Yaradır

Sümelanın Şifresi: Temel

2013-2014 Bugünün Saraylısı

2015-Kocan Kadar Konuş

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016-Kalbim Yangın Yeri - Televizyon dizisi

Anne

2020-2021 Yasak Elma

2021-Mendirman Celaleddin

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam

