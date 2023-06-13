MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde şoke eden veda! O isimler de ayrılıyor

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde şoke eden veda! O isimler de ayrılıyor

13.06.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü ile farklı heyecanlar sunan dizide iki sevilen karakter diziye veda ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde şoke eden veda! O isimler de ayrılıyor

Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimleri kadrosunda bulunduran Ben Bu Cihan'a Sığmazam, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziye Engin Benli ve Aslı Sevi'nin veda edeceği ortaya çıktı.

821x465-ben-bu-cihana-sigmazam-1677562472029

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolüyle yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

821x465-ben-bu-cihana-sigmazam-1678828815911

Bu akşam 36. bölümü ile ekrana gelecek olan ATV'nin sevilen dizisinde ayrılık yaşanıyor.

821x465-ben-bu-cihana-sigmazam-1678828815911

Geçtiğimiz günlerde dizinin Tatavlalı’sı Engin Benli‘nin Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

821x465-sira-sende-tatavlali-bulusaim-1670359657846

Yayınlanan sezon finali fragmanına göre “Ben Bu Cihana Sığmazam“ın ilk bölümünden beri ekipte yer alan, senaryo da yazan Aslı Sevi ekipten ayrılacak.

aslisevi-azade-benbucihanasigmazam-eee32

Dizide Azade rolünü canlandıran Aslı Sevi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi doğrulamış oldu.

aslisevi-benbucihanasigmazam-333e3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtikNe giyseler konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti oyuncularının giydiği kıyafetlere alternatifleri seçtik
Yeni boşanmışlardı! Bomba aşk iddiasıYeni boşanmışlardı! Bomba aşk iddiası
Sahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorumSahnede özür diledi: Helalleşmek istiyorum
Anahtar Kelimeler:
Ben Bu Cihana Sığmazam Oktay Kaynarca

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...

Tansiyon o soruyla bir anda yükseldi! İmamoğlu: Senin yanına gelirdim ama...

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti: Çok açık...

Sütyensiz tarzı Pakistanlı hayranlarını rahatsız etti: Çok açık...

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

GÜNÜN VİDEOSU

Komşuları ona "artık milyonersin" diyor: "NASA ile irtibata geçeceğiz"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.