Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde şoke eden veda! O isimler de ayrılıyor

Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Eren Vurdem gibi isimleri kadrosunda bulunduran Ben Bu Cihan'a Sığmazam, ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Bu akşam sezon finaliyle ekrana gelecek olan diziye Engin Benli ve Aslı Sevi'nin veda edeceği ortaya çıktı.

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın Cezayir rolüyle yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Bu akşam 36. bölümü ile ekrana gelecek olan ATV'nin sevilen dizisinde ayrılık yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde dizinin Tatavlalı’sı Engin Benli‘nin Ben Bu Cihana Sığmazam'dan ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Yayınlanan sezon finali fragmanına göre “Ben Bu Cihana Sığmazam“ın ilk bölümünden beri ekipte yer alan, senaryo da yazan Aslı Sevi ekipten ayrılacak.

Dizide Azade rolünü canlandıran Aslı Sevi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu haberi doğrulamış oldu.





