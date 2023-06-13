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"Düşünmen yeter" diyen babalara özel 500 TL altına alabileceğiniz en iyi hediyeler

12.06.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Babalar Günü için hediye önerisi arayanlar buraya! Babanız için hem anlamlı hem kullanışlı hediyeler alıp onların yüzünü güldürmek istiyorsanız ancak kısıtlı bir bütçeye sahipseniz size güzel bir haberimiz var. 500 TL altına satılan birbirinden özel hediye alternatiflerini sizler için bir araya getirdik. Listemize göz atmaya var mısınız?

"Düşünmen yeter" diyen babalara özel 500 TL altına alabileceğiniz en iyi hediyeler

Babalar Günü yaklaşırken hâlâ babanıza ne hediye alacağınıza karar veremiyorsunuz ve işinizi kolaylaştıracak çeşitli tüyolara mı ihtiyacınız var? O zaman doğru yerdesiniz! Gömlekten ayakkabıya, tıraş setinden saate kadar farklı hediye tavsiyeleriyle karşınızdayız. Özenle seçtiğimiz, 500 TL altı fiyat performans ürünlerini incelemeye ne dersiniz?

1. Bakımlı babalara özel: Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

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Babanızı sık sık berbere gitme derdinden kurtarmak için ona Babalar Günü'nde Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada ürününü satın alabilirsiniz. Yüzde kullanılabilen farklı boyutlardaki altı başlık ve darbelere dayanıklı dört tarakla hazırlanan bu setle babanızı mutlu edebilirsiniz. Kendiliğinden bilenen bıçaklarıyla uzun yıllar kullanılabilen tıraş seti, kalitesiyle fiyat performans ürünü olduğunu kanıtlıyor.

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2. Rahatına düşkün babaların tercihi: Dagi Flamlı Nakış Detaylı Şort Pijama Takım Tişört & Şort Erkek

Dagi Flamlı Nakış Detaylı Şort Pijama Takım Tişört & Şort Erkek, babanız için harika bir hediye önerisi olabilir. %100 pamuklu kumaştan üretilen pijama takımıyla babalarınıza konforlu bir uyku deneyimi hediye edebilirsiniz. Yaz aylarında kullanılması için özel olarak tişört ve şortla tasarlanan takım, uyku sırasında terleme sorununa da son veriyor.

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3. Sportif giyinenlere: Lee Cooper Tylen Erkek Polo Yaka T-Shirt

Babanız için risksiz bir hediye almak isterseniz tercihinizi Lee Cooper Tylen Erkek Polo Yaka T-Shirt'ten yana kullanabilirsiniz. Siyah renkli polo yaka tişört, her sezonun trend modelleri arasında kendine yer bulduğu için zamansız bir tasarım olarak değerlendiriliyor. Hem spor hem klasik tarza göre kombinlenebilen ürün kaliteli kumaşıyla da beğeni topluyor.

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4. Yaza özel hediye seçeneği: DeFacto Erkek Çizgili Espadril Keten Ayakkabı

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Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez ayakkabı modellerinden olan DeFacto Erkek Çizgili Espadril Keten Ayakkabı, Babalar Günü için harika bir hediye önerisi olabilir. Ayakları terletmeyen ve nefes aldıran özel keten kumaşla hazırlanan ayakkabı, birçok renkle uyum sağlayabilmesi açısından kombinlerin aranan parçası oluyor. Rahat yapısıyla beğeni toplayan model uygun fiyatıyla da herkesten övgü alıyor.

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5. Kullanışlı ve kaliteli bir alternatif: Cengiz Pakel Gerçek Deri Yeni Nesil Küçük Boy Erkek Cüzdan

Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan cüzdanlar, Babalar Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler arasında kendine yer buluyor. Siz de babanız için kaliteli ve şık bir alternatif arıyorsanız Cengiz Pakel Gerçek Deri Yeni Nesil Küçük Boy Erkek Cüzdan'ı inceleyebilirsiniz. Hakiki deriden üretilen cüzdanın küçük boyutu ve çok sayıdaki bölmesi onu daha işlevsel hâle getiriyor.

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6. Klasik bir seçim: U.S. POLO ASSN. Erkek Gömlek

Babaların en çok tercih ettiği giyim parçaları arasında gösterilen gömlekler, onlara özel günlerde verilebilecek en iyi hediyeler arasında yer alıyor. U.S. POLO ASSN. Erkek Gömlek de şık ve kaliteli duruşuyla en çok tercih edilen modeller arasında kendine yer buluyor. Uzun kollu gömlek, özel kumaşı sayesinde her mevsim kullanabilme avantajını da beraberinde getiriyor.

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7. Retro ürün sevenlere: Casio F-91W-1Dg Erkek Kol Saati

Eğer babanız kombinlerini saatlerle tamamlamayı seviyorsa ona Babalar Günü'nde modası asla geçmeyecek harika bir model alabilirsiniz. Retro tarzıyla her yaştan erkeğin beğenisini kazanan Casio F-91W-1Dg Erkek Kol Saati'ni uygun fiyat fırsatıyla alabilir ve babanıza bu özel günde takdim edebilirsiniz. Dijital ekranlı kol saatinin hemen her kombine uyum sağlayabileceğini de belirtelim.

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8. Güzel kokuları sevenler için: Brut Eu De Toilette Original Parfüm

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Babalar Günü'nün yaklaştığı günlerde akla gelen ilk hediye alternatifleri arasında parfümler de yer alıyor. Siz de risk almadan babanıza güzel bir parfüm almayı planlıyorsanız Brut Eu De Toilette Original Parfüm kurtarıcınız olabilir. Çok uzun yıllardan beri popülerliğini kaybetmeyen bu kokuyla babanızı mutlu edebilir ve onun her zaman güzel kokusuyla iz bırakmasını sağlayabilirsiniz.

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9. Günlük kullanım için şık bir seçenek: Pierre Cardin Erkek Deri Kemer

Klasik tarzda kombinler yapmayı seven veya işi sebebiyle bu stile uygun şekilde giyinmeye özen gösteren babalar için alınabilecek en iyi hediyelerden biri de kemer. Pierre Cardin Erkek Deri Kemer, her tarza uyum sağlayabilmesi sebebiyle en çok tercih edilenler listesinde kendine yer buluyor. Farklı bel ölçülerine uygun seçenekleri bulunan deri kemer; jean, kumaş ve keten pantolonlarda rahatlıkla kullanılabilir.

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10. Anlamlı bir alternatif: Hediyesepeti Baba Tanımı Tasarımlı Kupa ve Altlık Seti

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"Babam için çok özel ve anlamlı bir hediye almak istiyorum." diyenlerdenseniz Hediyesepeti Baba Tanımı Tasarımlı Kupa ve Altlık Seti'ni tercih edebilirsiniz. Baba kelimesinin farklı anlamlarının kaliteli baskı tekniğiyle porselen kupa ve altlık üzerine konumlandırıldığı ürünü babanız hem evde hem iş yerinde rahatlıkla kullanabilir. Isıya dayanıklı özel malzemeyle üretilen kupayla babalarınıza birbirinden lezzetli içecekler de sunabilirsiniz.

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