Ben Bu Dünyaya Sığmazam'ın Ethem'i Kerem Kupacı'nın eski aşkı bakın kim çıktı! Yıllar sonra gelen itiraf

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Pikaçu' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Kerem kupacı, uzun aradan sonra Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle televizyon ekranlarına döndü. Kerem Kupacı'nın eski sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

Şimdilerde 51 yaşında olan Kerem Kupacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Dikkat Bebek Var, Mahallenin Muhtarları, Kahpe Bizans ve Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan oyuncu, birçok markanın da reklam yüzü oldu. Kerem Kupacı, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tanınırlığını arttırdı. En son Kalk Gidelim dizisinde Halil karakterine hayat veren oyuncu, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Kerem Kupacı, şimdilerde ATV'nin iddialı yapımı Ben Bu Cihana Sığmazam'da 'Ethem' karakterini canlandırıyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Kerem Kupacı'nın eski sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

Kerem Kupacı, bir dönem güzel oyuncu Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. İkilinin beraberliği 2 buçuk yıl sürmüştü.

Oyuncu Belma Canciğer, Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı'nın nikahını, kaptan olan eşi Gani Müjde'nin kıydığını söylemişti.

MEĞER HİÇ EVLENMEMİŞLER

Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere, ''Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahalledeki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" diyerek sitem etmişti.

Aslıhan Gürbüz, şimdilerde meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.



